Національна поліція виявила понад 10 товарних бірж у Києві та різних областях України, які працювали незаконно.
Дивися повний текст В Україні викрили мережу нелегальних товарних бірж.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 17:07
В Україні викрили мережу нелегальних товарних бірж
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Дивися повний текст В Україні викрили мережу нелегальних товарних бірж.
Додано: Пон 29 лис, 2021 17:08
какие заводы, такие и биржи
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