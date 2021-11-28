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В Україні викрили мережу
нелегальних товарних бірж

В Україні викрили мережу нелегальних товарних бірж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:07

В Україні викрили мережу нелегальних товарних бірж

Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція виявила понад 10 товарних бірж у Києві та різних областях України, які працювали незаконно.

Дивися повний текст В Україні викрили мережу нелегальних товарних бірж.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:08

https://ldaily.ua/ru/news/novosti/za-ch ... h-zavodiv/

какие заводы, такие и биржи
cohan
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