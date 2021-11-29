Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, пише «Я і Закон».
Дивися повний текст У МОН розповіли, скільки українських вчителів відсторонили від роботи.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 19:56
У МОН розповіли, скільки українських вчителів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОН розповіли, скільки українських вчителів відсторонили від роботи.
Додано: Пон 29 лис, 2021 20:26
Re: У МОН розповіли, скільки українських вчителів...
Чим швидше всіх усунуть тим більше буде контингент на полуницю. Логістика.
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