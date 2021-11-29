RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОН розповіли, скільки
українських вчителів...

У МОН розповіли, скільки українських вчителів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:56

У МОН розповіли, скільки українських вчителів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, пише «Я і Закон».

Дивися повний текст У МОН розповіли, скільки українських вчителів відсторонили від роботи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:56

Чиновников таки не отстраняли. Главный чиновник- учитель?
Moimir
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 20:26

Re: У МОН розповіли, скільки українських вчителів...

Чим швидше всіх усунуть тим більше буде контингент на полуницю. Логістика.
Прораб
 
Повідомлень: 450
З нами з: 02.03.19
Подякував: 350 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки треба відкладати, щоб купити квартиру у різних...
R2 » Пон 29 лис, 2021 13:40
3 217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 13:57
Omega
Скільки платять за газ в Україні та ЄС
R2 » Пон 29 лис, 2021 10:05
8 382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 10:14
swsashadow
«Тисяча за вакцинацію»: у Мінцифри розповіли деталі програми
R2 » Пон 29 лис, 2021 17:09
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 17:09
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.