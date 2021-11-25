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Ціна питання 55 млрд грн: у
Києві збираються побудувати...

Ціна питання 55 млрд грн: у Києві збираються побудувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 20:48

Ціна питання 55 млрд грн: у Києві збираються побудувати...

Пропонуємо до обговорення:
Глава офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що в Києві планується створити трамвайно-автобусний маршрут "Велике транспортне кільце" (ВТК).

Дивися повний текст Ціна питання 55 млрд грн: у Києві збираються побудувати Велике транспортне кільце.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 20:48

Дичь какая... 2 ярда долларов на что? На выделенные полосы, которые только снижают пропускную способность дорожной сети? Или на идиотские прожекты вроде "скоростного трамвая" на Саксаганского?
Да на эти бабки можно построить целую ветку метро, да еще останется на приведение в порядок городской электрички и строительство пары неплохих развязок!

З.Ы. я думал Бахматов хоть относительно адекватен, а он походу такой-же дундук, как боксер - урбанасты лапшы на ухи навешали, а оно радуется...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 21:51

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Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:00

Современные проблемы, а том числе и пандемии, диктуют новые требования к дорожной инфраструктуре:
- личный транспорт;
- удобный, быстрый и хорошо администрируемый общественный транспорт (подземное и наземное метро)
Что из этого наваяли за 55 лярдов, при том что нет метро на Троещину и Виноградарь?
igor_projectmanager
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:21

  panzershreck1921 написав:Дичь какая... 2 ярда долларов на что? На выделенные полосы, которые только снижают пропускную способность дорожной сети? Или на идиотские прожекты вроде "скоростного трамвая" на Саксаганского?
Да на эти бабки можно построить целую ветку метро, да еще останется на приведение в порядок городской электрички и строительство пары неплохих развязок!

З.Ы. я думал Бахматов хоть относительно адекватен, а он походу такой-же дундук, как боксер - урбанасты лапшы на ухи навешали, а оно радуется...

А у Виталика разве есть адекватные? :D
Если заявляется проект на 20 лет то это 100% афера. Вчера как раз обсуждали мост Патона, построили его за 3 года, а у Виталика только проект собираются 2 года делать и еще 5 лет сам ремонт.
Я вообще не вижу никаких действий направленных на улучшение трафика, только на ухудшение, на увеличение пробок, у этих неадекватов-урбанастов в КМДА есть даже программа "заспокоєння дорожнього руху".
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 17:37

Покажите проект - куда Вы собрались вбухать 55 лярдов - дайте хоть поржать!
tarantinosv
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