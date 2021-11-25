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Україна завершує 2021 рік з
найвищим доларовим ВВП за...

Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:22

Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за...

Пропонуємо до обговорення:
Україна завершує 2021 рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію - близько 195 мільярдів.

Дивися повний текст Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю історію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:22

В связи с падением курса гривни рост долларового ВВП уменьшается пока на 4 %, а концу года, если будет дальше падать, то и больше!!!
Ипотечное кредитование не станет массовым в сязи с отсутствием тех, у кого доходы (50 и более тыс.грн.) позволяют купить квартиру в кредит.
Масштабная термомодернизация - спорно! Кто ее будет делать, если сейчас при минимальных масштабах все заняты?
Активное финансирование экспортеров - это кого? Руда, зерно и олия и так хорошо себя чувствуют, остальные это больше про невозврат.
Орошение - кому повезет? И откуда вода для орошения при дефиците ее в Украине?
Попахивает распилом средств на межпланетный шахматный турнир.
2016slonik
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Модератори: Ірина_, Модератор

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