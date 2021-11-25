За даними Державної служби статистики, українці витрачають на комунальні послуги близько 13% свого щомісячного доходу.
Дивися повний текст Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку (інфографіка).
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Додано: Вів 30 лис, 2021 10:07
Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку (інфографіка).
Додано: Вів 30 лис, 2021 11:19
Четко видно, что до 2013 года коммуналка составляла около 6%, начиная с 2014 не менее 11%.
А кто это сделал?! (с)
Додано: Вів 30 лис, 2021 12:16
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:08
Четко видно, что с 2013 коммуналка выросла в ~9 раз и это не предел.
Будем дальше циферками меряться?
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:16
Интересно, где это я в 21 году стала получать 28 тысяч на двоих?! Я в 13 получала 11, а отдавала за коммуналку максимум 350 в самые холода, а сейчас получаем на двоих 8200 и отдаем 3000! А цены на продукты и другие товары не хотите посчитать? Если в 13 году кило картошки стоило 1 гривну, а сейчас 9? Хлеб был 3,50, а сейчас 15? Ну-ну, продолжайте нам рассказывать, насколько мы стали "богаче"!
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:29
В статті мова про заробіток, а не про "получку".
Хоча, я з вами згодний, що вся ця інфографіка - про "середню температуру по лікарні". В ВР получают по надцять тик зелених у конвертах, а у невеликих містечках получают ледве по 300 тих самих зелених.
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:45
Re: Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку...
Очень обобщительная информация, сначала слепили все в кучу, а потом сделали выводы. Средняя ЗП по Украине посчитана до налогов, в регионах эта цифра ниже, в моем регионе где-то медиана 8-9 тыс. Комунальные платежи в таблице указаны киевские - а они всегда были значительно ниже чем в других городах Украины.
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:48
а как посчитать какой процент доходов уходит на коммуналку, когда доходов нет? Бесконечность?
Может правильнее считать какой процент в расходах семьи занимает коммуналка?
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