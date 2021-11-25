RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Який відсоток доходів сім’ї
витрачають на комуналку...

Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 10:07

Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Державної служби статистики, українці витрачають на комунальні послуги близько 13% свого щомісячного доходу.

Дивися повний текст Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96456
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 10:07

жить стало легче! спасибо что объяснили, сам бы не заметил...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2154
З нами з: 13.07.09
Подякував: 733 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:19

Четко видно, что до 2013 года коммуналка составляла около 6%, начиная с 2014 не менее 11%.
А кто это сделал?! (с)
igor_projectmanager
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 07.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:16

  igor_projectmanager написав:Четко видно, что до 2013 года коммуналка составляла около 6%, начиная с 2014 не менее 11%.
А кто это сделал?! (с)

Четко видно, что с 2013 года зарплата выросла в 4 раза. А кто это сделал?!(с)
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3228
З нами з: 11.11.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:08

  andrijk777 написав:
  igor_projectmanager написав:Четко видно, что до 2013 года коммуналка составляла около 6%, начиная с 2014 не менее 11%.
А кто это сделал?! (с)

Четко видно, что с 2013 года зарплата выросла в 4 раза. А кто это сделал?!(с)

Четко видно, что с 2013 коммуналка выросла в ~9 раз и это не предел.
Будем дальше циферками меряться?
PSL
 
Повідомлень: 245
З нами з: 26.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:16

Така собі "графіка". Ні про що.
alt402
 
Повідомлень: 234
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:16

Интересно, где это я в 21 году стала получать 28 тысяч на двоих?! Я в 13 получала 11, а отдавала за коммуналку максимум 350 в самые холода, а сейчас получаем на двоих 8200 и отдаем 3000! А цены на продукты и другие товары не хотите посчитать? Если в 13 году кило картошки стоило 1 гривну, а сейчас 9? Хлеб был 3,50, а сейчас 15? Ну-ну, продолжайте нам рассказывать, насколько мы стали "богаче"!
elenastas2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 02.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:29

  elenastas2012 написав:Интересно, где это я в 21 году стала получать 28 тысяч

В статті мова про заробіток, а не про "получку".
Хоча, я з вами згодний, що вся ця інфографіка - про "середню температуру по лікарні". В ВР получают по надцять тик зелених у конвертах, а у невеликих містечках получают ледве по 300 тих самих зелених.
alt402
 
Повідомлень: 234
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:45

Re: Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку...

Очень обобщительная информация, сначала слепили все в кучу, а потом сделали выводы. Средняя ЗП по Украине посчитана до налогов, в регионах эта цифра ниже, в моем регионе где-то медиана 8-9 тыс. Комунальные платежи в таблице указаны киевские - а они всегда были значительно ниже чем в других городах Украины.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5483
З нами з: 19.09.10
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:48

а как посчитать какой процент доходов уходит на коммуналку, когда доходов нет? Бесконечность? :D

Может правильнее считать какой процент в расходах семьи занимает коммуналка?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 26.06.21
Подякував: 123 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент про тарифи на комуналку: вони повинні бути... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 26 лис, 2021 19:58
30 2026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 10:33
_hunter
Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки 1, 2
R2 » Чет 25 лис, 2021 16:41
18 1268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 09:45
_hunter
Цьогоріч план доходів бюджету перевиконали на 29...
R2 » Сер 24 лис, 2021 11:13
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 11:13
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1161)
30.11.2021 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.