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Який відсоток доходів сім’ї
витрачають на комуналку...

Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:55

  elenastas2012 написав:Интересно, где это я в 21 году стала получать 28 тысяч на двоих?! Я в 13 получала 11, а отдавала за коммуналку максимум 350 в самые холода, а сейчас получаем на двоих 8200 и отдаем 3000! А цены на продукты и другие товары не хотите посчитать? Если в 13 году кило картошки стоило 1 гривну, а сейчас 9? Хлеб был 3,50, а сейчас 15? Ну-ну, продолжайте нам рассказывать, насколько мы стали "богаче"!

Кило картошки 2008 год - 3,5 грн, 2013 - 5 грн.)))) И что это за получка на двоих в 8 200 грн.? Пенсию получаете?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:42

А можно вопрос, откуда такая зарплата. Доктор стоматолог в гос поликлинике (не Киев) зарплата 4500, уже должна быть 6000. Коммуналка 4300 с них 3800 отопление государственной. Может нужно считать все одталкиваясь от минималки !???
melles_android
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 01:32

Re: Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку...

melles_android написав:А можно вопрос, откуда такая зарплата. Доктор стоматолог в гос поликлинике (не Киев) зарплата 4500, уже должна быть 6000. Коммуналка 4300 с них 3800 отопление государственной. Может нужно считать все одталкиваясь от минималки !???

Или перестать страдать фигнёй и имитировать работу за имитацию зарплаты
Faceless
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