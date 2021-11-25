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Який відсоток доходів сім’ї витрачають на комуналку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:55
elenastas2012 написав:
Интересно, где это я в 21 году стала получать 28 тысяч на двоих?! Я в 13 получала 11, а отдавала за коммуналку максимум 350 в самые холода, а сейчас получаем на двоих 8200 и отдаем 3000! А цены на продукты и другие товары не хотите посчитать? Если в 13 году кило картошки стоило 1 гривну, а сейчас 9? Хлеб был 3,50, а сейчас 15? Ну-ну, продолжайте нам рассказывать, насколько мы стали "богаче"!
Кило картошки 2008 год - 3,5 грн, 2013 - 5 грн.)))) И что это за получка на двоих в 8 200 грн.? Пенсию получаете?
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LOKY
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Додано: Вів 30 лис, 2021 16:42
А можно вопрос, откуда такая зарплата. Доктор стоматолог в гос поликлинике (не Киев) зарплата 4500, уже должна быть 6000. Коммуналка 4300 с них 3800 отопление государственной. Может нужно считать все одталкиваясь от минималки !???
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melles_android
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Додано: Чет 02 гру, 2021 01:32
melles_android написав:А можно вопрос, откуда такая зарплата. Доктор стоматолог в гос поликлинике (не Киев) зарплата 4500, уже должна быть 6000. Коммуналка 4300 с них 3800 отопление государственной. Может нужно считать все одталкиваясь от минималки !???
Или перестать страдать фигнёй и имитировать работу за имитацию зарплаты
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Faceless
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