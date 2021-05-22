Вчені з Університету Арізони винайшли унікальний бездротовий пристрій, який кріпиться до поверхні кістки людини і може допомогти лікарям стежити за її станом.
Дивися повний текст Інженери вживили мікрокомп'ютер у кістку.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:28
Інженери вживили мікрокомп'ютер у кістку
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Дивися повний текст Інженери вживили мікрокомп'ютер у кістку.
Додано: Вів 30 лис, 2021 11:29
«Кость в основном думает, что устройство является её частью...", а на самом-то деле это полная чипизация (если не сказать точнее) всего организма со всеми вытекающими последствиями!
Додано: Вів 30 лис, 2021 13:30
Ну так шапочку з фольги одягніть. Метод старий, безпечний і перевірений. Використовується з діда-прадіда, і ще ні разу не підводив.
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