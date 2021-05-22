RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інженери вживили
мікрокомп'ютер у кістку

Інженери вживили мікрокомп'ютер у кістку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:28

Інженери вживили мікрокомп'ютер у кістку

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Університету Арізони винайшли унікальний бездротовий пристрій, який кріпиться до поверхні кістки людини і може допомогти лікарям стежити за її станом.

Дивися повний текст Інженери вживили мікрокомп'ютер у кістку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:29

«Кость в основном думает, что устройство является её частью...", а на самом-то деле это полная чипизация (если не сказать точнее) всего организма со всеми вытекающими последствиями!
Dikoy
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 13:30

  Dikoy написав:«Кость в основном думает, что устройство является её частью...", а на самом-то деле это полная чипизация (если не сказать точнее) всего организма со всеми вытекающими последствиями!

Ну так шапочку з фольги одягніть. Метод старий, безпечний і перевірений. Використовується з діда-прадіда, і ще ні разу не підводив.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 24.05.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla створила суперкомп'ютер, на якому навчатимуть...
R2 » Сер 23 чер, 2021 08:44
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 08:44
Tamagoch
У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер...
R2 » Чет 17 чер, 2021 06:21
4 460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 11:21
maestro71
Google обіцяє: універсальний квантовий комп'ютер буде...
R2 » Суб 22 тра, 2021 00:30
1 690
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 тра, 2021 00:31
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.