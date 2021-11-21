Мінімальна погодинна зарплата збільшується з 36,1 гривні до 39,12 гривні.
Дивися повний текст Бюджетникам з 1 грудня піднімуть оклади: таблиця з новими тарифними ставками.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 12:38
Бюджетникам з 1 грудня піднімуть оклади: таблиця з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджетникам з 1 грудня піднімуть оклади: таблиця з новими тарифними ставками.
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:38
А разве будет пересчёт по разрядом? Почему во внимание вы не берете постановку КМУ, что пересчёт только в "межах фонду з/п"?
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