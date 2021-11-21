RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бюджетникам з 1 грудня
піднімуть оклади: таблиця з...

Бюджетникам з 1 грудня піднімуть оклади: таблиця з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:38

Бюджетникам з 1 грудня піднімуть оклади: таблиця з...

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна погодинна зарплата збільшується з 36,1 гривні до 39,12 гривні.

Дивися повний текст Бюджетникам з 1 грудня піднімуть оклади: таблиця з новими тарифними ставками.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96459
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:39

И цена парковки 35грн/час))
Moimir
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:38

А разве будет пересчёт по разрядом? Почему во внимание вы не берете постановку КМУ, что пересчёт только в "межах фонду з/п"?
r_a_piskunov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 07.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня
R2 » Вів 30 лис, 2021 11:17
9 277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 17:31
amaxiuta
Штрафи бізнесу піднімуть у 15 разів: за помилки в якій...
R2 » Суб 27 лис, 2021 13:57
8 792
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лис, 2021 12:24
moveton
В Україні з 1 грудня зростуть прожитковий мінімум та...
R2 » Нед 21 лис, 2021 13:18
2 242
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 13:42
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.