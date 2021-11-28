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Українці зможуть купувати на
біржі ф'ючерси на газ для...

Українці зможуть купувати на біржі ф'ючерси на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 13:01

Українці зможуть купувати на біржі ф'ючерси на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Розвиток ринку похідних фінансових інструментів дозволить українцям зменшити комунальні витрати.

Дивися повний текст Українці зможуть купувати на біржі ф'ючерси на газ для опалення – НКЦПФР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 13:01

Где вы видите рынок у нас?Опуститесь на украинскую землю.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:24

Позвоню свою бабулю успокою. Теперь она сможет покапать фьючерсы на бирже.
p_a_l
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