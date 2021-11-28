Розвиток ринку похідних фінансових інструментів дозволить українцям зменшити комунальні витрати.
Дивися повний текст Українці зможуть купувати на біржі ф'ючерси на газ для опалення – НКЦПФР.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 13:01
Українці зможуть купувати на біржі ф'ючерси на газ для...
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Дивися повний текст Українці зможуть купувати на біржі ф'ючерси на газ для опалення – НКЦПФР.
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:24
Позвоню свою бабулю успокою. Теперь она сможет покапать фьючерсы на бирже.
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