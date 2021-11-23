RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві бунтують інвестори
проблемних ЖК Аркади

У Києві бунтують інвестори проблемних ЖК Аркади
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:03

У Києві бунтують інвестори проблемних ЖК Аркади

Пропонуємо до обговорення:
Активісти анонсували ходу від Київської міськради на вул. Хрещатик до Верховного Суду на вул. Копиленка.

Дивися повний текст У Києві бунтують інвестори проблемних ЖК Аркади.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96459
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:03

100 осіб? ))) Це смішно.
Нехай не 10тис, а хоч 5тис зібралося, та пішло зловило Віталіка то одразу б справа пішла.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 10.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціна питання 55 млрд грн: у Києві збираються побудувати...
R2 » Пон 29 лис, 2021 20:48
5 257
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 17:37
tarantinosv
Підрядника метро у Києві викрили у фінансовій афері
R2 » Сер 24 лис, 2021 14:09
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 14:09
unicdima
У Києві подорожчає таксі: коли чекати на підвищення...
R2 » Вів 23 лис, 2021 21:04
9 421
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 13:31
Nickoss1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.