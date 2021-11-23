Активісти анонсували ходу від Київської міськради на вул. Хрещатик до Верховного Суду на вул. Копиленка.
Дивися повний текст У Києві бунтують інвестори проблемних ЖК Аркади.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 14:03
У Києві бунтують інвестори проблемних ЖК Аркади
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Дивися повний текст У Києві бунтують інвестори проблемних ЖК Аркади.
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:03
100 осіб? ))) Це смішно.
Нехай не 10тис, а хоч 5тис зібралося, та пішло зловило Віталіка то одразу б справа пішла.
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