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Турбують колектори з приводу
чужого боргу: НБУ розповів,...

Турбують колектори з приводу чужого боргу: НБУ розповів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:34

Турбують колектори з приводу чужого боргу: НБУ розповів,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Національний банк.

Дивися повний текст Турбують колектори з приводу чужого боргу: НБУ розповів, що робити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:34

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Если звонки и сообщения не прекращаются, зафиксируйте случаи правонарушений – запишите разговор, сделайте скрины сообщений и т.п. – и предоставьте эти доказательства в Национальный банк Украины вместе с жалобой на финансовую или коллекторскую компанию.

вообще конечно найти реквизиты для СЭП или исорию платежей в некоторых микрокредитах - та еще задачка, только долг светят
cohan
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