Про це повідомив Національний банк.
Дивися повний текст Турбують колектори з приводу чужого боргу: НБУ розповів, що робити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:34
Турбують колектори з приводу чужого боргу: НБУ розповів,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Турбують колектори з приводу чужого боргу: НБУ розповів, що робити.
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:34
сократить до одного
Если звонки и сообщения не прекращаются, зафиксируйте случаи правонарушений – запишите разговор, сделайте скрины сообщений и т.п. – и предоставьте эти доказательства в Национальный банк Украины вместе с жалобой на финансовую или коллекторскую компанию.
вообще конечно найти реквизиты для СЭП или исорию платежей в некоторых микрокредитах - та еще задачка, только долг светят
|