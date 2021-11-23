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Квартири в новобудовах
столиці почали дорожчати

Квартири в новобудовах столиці почали дорожчати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:44

Квартири в новобудовах столиці почали дорожчати

Пропонуємо до обговорення:
Як змінилися ціни на новобудови у столиці у листопаді.

Дивися повний текст Квартири в новобудовах столиці почали дорожчати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:44

Я б сказав, що вже так подорожчали, що почали дешевшати.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:20

Ажиотажа нет. Берут понемногу. Банки кредитуют.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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