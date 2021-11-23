|
|
Квартири в новобудовах столиці почали дорожчати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Як змінилися ціни на новобудови у столиці у листопаді.
Дивися повний текст Квартири в новобудовах столиці почали дорожчати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96459
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:44
Я б сказав, що вже так подорожчали, що почали дешевшати.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3250
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:20
Ажиотажа нет. Берут понемногу. Банки кредитуют.
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1414
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор