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Керівництво НКРЕКП незаконно
нарахувало собі премії на...

Керівництво НКРЕКП незаконно нарахувало собі премії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 17:33

Керівництво НКРЕКП незаконно нарахувало собі премії на...

Пропонуємо до обговорення:
Голови та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у 2020 році незаконно призначили собі премій майже на 2,2 млн гривень.

Дивися повний текст Керівництво НКРЕКП незаконно нарахувало собі премії на 2,2 млн — ДБР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 17:34

И что дальше???
sena_2008atp
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