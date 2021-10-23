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Керівництво НКРЕКП незаконно нарахувало собі премії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 17:33
Пропонуємо до обговорення:
Голови та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у 2020 році незаконно призначили собі премій майже на 2,2 млн гривень.
Дивися повний текст Керівництво НКРЕКП незаконно нарахувало собі премії на 2,2 млн — ДБР
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Додано: Вів 30 лис, 2021 17:34
И что дальше???
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