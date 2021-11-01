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МОЗ працює над впровадженням
QR-кодів на всіх паперових...

МОЗ працює над впровадженням QR-кодів на всіх паперових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:53

МОЗ працює над впровадженням QR-кодів на всіх паперових...

Пропонуємо до обговорення:
Очільник міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ працює над впровадженням QR-коду на всіх паперових документах щодо вакцинації та одужання від COVID-19.

Дивися повний текст МОЗ працює над впровадженням QR-кодів на всіх паперових COVID-документах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:53

когда до 48 часов ПЦР сократят?
cohan
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