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МОЗ працює над впровадженням QR-кодів на всіх паперових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 18:53
Пропонуємо до обговорення:
Очільник міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ працює над впровадженням QR-коду на всіх паперових документах щодо вакцинації та одужання від COVID-19.
Дивися повний текст МОЗ працює над впровадженням QR-кодів на всіх паперових COVID-документах
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Додано: Вів 30 лис, 2021 18:53
когда до 48 часов ПЦР сократят?
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cohan
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