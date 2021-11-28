«Нафтогаз» прив'яже ціни на газ для населення до його...

Додано: Сер 01 гру, 2021 09:21

Странные какие-то люди, хотят, чтобы им продавали товар дешевле себестоимости, так как им бизнес не выгодно вести при такой цене.

Ну давайте тогда рабов каких-то пригоним или сделаем ГУЛАГ, с лагерями, куда будем людей отлавливать и ссылать, чтобы они бесплатно работали и создавали вам дешевые ресурсы для ведения вашего бизнеса.

Ну почему нельзя понять, что бесплатного ничего не бывает, за всё нужно платить. Да, газ можно сделать бесплатно для всех, будет ценник 0 коп., но при этом вам навалят еще пару налогов или увеличат ставки по существующим.



Недавно наблюдал разговор в магазине "Галя Балувана", где человек доставал продавца вопросом, почему пельмени стоят 100+ грн. Она говорит, что у нас из мяса, а не из рогов и копыт, но человек начал говорить, что там на базаре по 40-60 грн. Но покупать то дерьмо он не хочет, хочет, чтобы тут было по 40-60 грн.