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«Нафтогаз» прив'яже ціни на
газ для населення до його...

«Нафтогаз» прив'яже ціни на газ для населення до його...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:28

«Нафтогаз» прив'яже ціни на газ для населення до його...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" з травня 2022 року прив'яже ціни на газ для населення в Україні до ринкової його вартості в Європі, оскільки 30 квітня 2022 року завершується дія фіксованої ціни на блакитне паливо.

Дивися повний текст «Нафтогаз» прив'яже ціни на газ для населення до його вартості в Європі — прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:29

Правильно,нужно посадить минимум 90% населения на субсидии,при нынешних ценах на газ платёжка за 2-3комнатную квартиру составляет от 2 до 4 тыс грн в зависимости от города проживания,,рыночная цена на газ минимум в 4 раза выше ,платить от 8 до 16 тыс за одно тепло это жесть мягко говоря))
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:40

Приземлитесь, какие 4 тысячи в платежках, какие 90% в субсидиях, какой рост до 16 тысяч. Хватит бредить.Ну вырастет на 1 тысячу платеж на следующий сезон, но минималка растет не меньше.Так что если Вы бедный получите свою субсидию, а там выборы начнут вам макороны раздавать со згущенкой,прорветесь
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:54

  grig90vic написав:Приземлитесь, какие 4 тысячи в платежках, какие 90% в субсидиях, какой рост до 16 тысяч. Хватит бредить.Ну вырастет на 1 тысячу платеж на следующий сезон, но минималка растет не меньше.Так что если Вы бедный получите свою субсидию, а там выборы начнут вам макороны раздавать со згущенкой,прорветесь


Це ви "приземліться" і відкрийте очі. Ну і калькулятор вам у поміч, якщо в голові рахувати не вмієте. Попередній дописувач правий на 100%. Таке вже провернули з малим і середнім бізнесом (який не має власних свердловин і карманних пригодованих чинуш)і тому просто тупо змушений закритися, адже досягти хоч якоїсь рентабельності з такими цінами на енергоносії - НЕ РЕАЛЬНО. Я в же другий місяць про це пишу на кожному вуглі. Може хоч тепер до людей почне доходити, що з ними роблять...
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:56

livs375
Так то воно так, але з яких шишів ті субсидії малюватися будуть? Щоб комусь щось зробити "на шару", треба в когось щось забрати. Це ж логіка нашої влади, чи не так?
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:21

Re: «Нафтогаз» прив'яже ціни на газ для населення до його...

Странные какие-то люди, хотят, чтобы им продавали товар дешевле себестоимости, так как им бизнес не выгодно вести при такой цене.
Ну давайте тогда рабов каких-то пригоним или сделаем ГУЛАГ, с лагерями, куда будем людей отлавливать и ссылать, чтобы они бесплатно работали и создавали вам дешевые ресурсы для ведения вашего бизнеса.
Ну почему нельзя понять, что бесплатного ничего не бывает, за всё нужно платить. Да, газ можно сделать бесплатно для всех, будет ценник 0 коп., но при этом вам навалят еще пару налогов или увеличат ставки по существующим.

Недавно наблюдал разговор в магазине "Галя Балувана", где человек доставал продавца вопросом, почему пельмени стоят 100+ грн. Она говорит, что у нас из мяса, а не из рогов и копыт, но человек начал говорить, что там на базаре по 40-60 грн. Но покупать то дерьмо он не хочет, хочет, чтобы тут было по 40-60 грн.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:57

Re: «Нафтогаз» прив'яже ціни на газ для населення до його...

  Вадим Жураковский написав:люди, хотят, чтобы им продавали товар дешевле себестоимости
Это вам для справочки: https://biz.liga.net/all/tek/novosti/v- ... skogo-gaza
Мы уже платим "справедливую цену"!!!

Если есть желание кому-то в разы переплачивать, это ваше личное дело.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:30

Полный пи...
olic_cdma
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