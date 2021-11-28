«Нафтогаз» прив'яже ціни на газ для населення до його...

alter написав:

Bobua написав: alter написав:

А если еще попробуете обогрев кондиционерами (или другим видом тепловых насосов, если свой дом), вообще прозреете. А если еще попробуете обогрев кондиционерами (или другим видом тепловых насосов, если свой дом), вообще прозреете.

Та... Тягнути тепло з нічних -20° за вікном -- це було би цікаво.

Лютий удар буде по "глоб.потепл".

Але, щоправда, не знаю чи здатні на таке кондиціонери, і чи не занадто шумно буде? Та й ціна інвестиції не слаба. Та... Тягнути тепло з нічних -20° за вікном -- це було би цікаво.Лютий удар буде по "глоб.потепл".Але, щоправда, не знаю чи здатні на таке кондиціонери, і чи не занадто шумно буде? Та й ціна інвестиції не слаба.

Bobua написав: alter написав: По вашему главному фактору: позапрошлый сезон соседей еще не было ни сверху, ни снизу, ни сбоку, отопление вообще не включали. И при этом температура опускалась до минимальных 17 градусов, чаще выше. Утепленные новые дома, очень рекомендую. По вашему главному фактору: позапрошлый сезон соседей еще не было ни сверху, ни снизу, ни сбоку, отопление вообще не включали. И при этом температура опускалась до минимальных 17 градусов, чаще выше. Утепленные новые дома, очень рекомендую.



Грандіозно.

Знаю, що лише у минулі роки в Україні заборонили новобуди з класами енергоефективності нижче А, В, С.

І не думав, що пасивне(?) житло (з жителями) вже є Україні.

Бо я от "закскочив у останній вагон" -- хоч новобуд і новий, але проектували ще до змін у ДБН, і енергоефективність гірша... Добре, хоч холод люблю. Грандіозно.Знаю, що лише у минулі роки в Україні заборонили новобуди з класами енергоефективності нижче А, В, С.І не думав, що пасивне(?) житло (з жителями) вже є Україні.Бо я от "закскочив у останній вагон" -- хоч новобуд і новий, але проектували ще до змін у ДБН, і енергоефективність гірша... Добре, хоч холод люблю.

Если за окном -20, кондиционер не сильно поможет, эффективность будет близка к обычному электробогревателю, с КПТ около 1, и плюс к этому, при такой температуре, действительно, могут работать обычно достаточно дорогие модели. Владельцы частных домов в этом случае в выигрыше, поскольку могут использовать тепловой насос типа "вода-вода", не зависящий от температуры окружающего воздуха, и дающий в итоге намного выше коэффициент преобразования тепла. Но, к счастью, климат у нас не так уж и плох, обычно температуры не сильно отличаются от 0 в течение почти всей зимы.Сейчас из любопытства по-быстрому и очень грубо рассчитал общие энергозатраты, вышло около 50-60 кВтч/м2 за отопительный сезон. По этим цифрам получается, что этот дом нельзя классифицировать, как пассивное жилье (15 кВтч/м2), скорее как промежуточное от энергосберегающего (50 кВтч/м2) к пассивному, учитывая, что около трети энергии выходит за счет тепла жильцов, и еще часть просто теряется с теплой водой, при вентиляции, и т.д.Забавно, что те из жителей, кто не счел нужным потратить усилия на утепление откосов, окон и прочего, активно жалуются на холод и требуют раннего включения отопления. Вот такая разница в одном и том же здании.