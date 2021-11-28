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«Нафтогаз» прив'яже ціни на газ для населення до його...
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:48
А почему не к рынку Китая например?
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75stasstas75
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:03
75stasstas75 написав:
А почему не к рынку Китая например?
Потому, что на спотовых площадках Европы можно найти элитные цены в 10 раз выше. Китай покупает в третьем квартале 2021 года по 171 долларов за тыс.кубов. А на элитных спотовых площадках в Европе можно найти по 1900 долларов за тыс.кубов. Что в 10 раз дороже. Соответственно ссылаясь на спотовые элитные цены можно в 10 раз сильнее нахлобучить население Украины.
Себестоимость добычи газа в Украине 0.03 доллара за куб. Представляете как можно нахлобучить народ Украины, если продавать газ народу Украины, который народу Украины и принадлежит, по цене 1.9 доллара за куб?
Это как эскимосам в Гренландии снег по 1.9 долларов за кубометр продавать, обосновывая дороговизной снега в Африке и дороговизной доставки из Африки в Гренландию.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Сер 01 гру, 2021 20:30, всього редагувалось 11 разів.
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Цитрин
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:12
По-видимому, надо не забывать и о географической привязке, поскольку из Европы нам доставить газ несколько реальнее, чем из Китая.
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alter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 08:42
alter написав:
Sovenok написав: equinox написав:Bobua
Нічого особливого. Думаю в мене збіглося багато факторів разом:
- будинок цегляний (товсті стіни)
- зовнішнє утеплення (не пам'ятаю 15 см здається)
- сонячна сторона (але кутова)
- не перші поверхи (знизу холодніше, 1-3 поверх точно холодно)
- ну і ще деякі прилади вироблять тепло (плита, комп'ютер, телевізор, холодильник, котел при нагріванні води)
В тому сезоні десь у середині лютого вимкнув опалення.
Самий головний фактор забулися: сусідні квартири, які опалюються.
Бачив багато неживучих квартир, в якмх стяла страшна спека, і жодного будинку такого
По вашему главному фактору: позапрошлый сезон соседей еще не было ни сверху, ни снизу, ни сбоку, отопление вообще не включали. И при этом температура опускалась до минимальных 17 градусов, чаще выше. Утепленные новые дома, очень рекомендую.
Знайдіть хоча б один супер утеплений приватний будинок, в якому буде тепло без обігріву. Якби таке було, то ніхто не ставив би опалення (бюджетне опалення коштує від 1500$), а зразу утеплював будинок.
Так що не треба лукавити, вас обігрівають сусідні квартири. Якщо є безконтактний термометр, то поміряйте температуру стін від сусідів, внутрішні і зовнішні
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Sovenok
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:46
Sovenok написав: alter написав: Sovenok написав:
Самий головний фактор забулися: сусідні квартири, які опалюються.
Бачив багато неживучих квартир, в якмх стяла страшна спека, і жодного будинку такого
По вашему главному фактору: позапрошлый сезон соседей еще не было ни сверху, ни снизу, ни сбоку, отопление вообще не включали. И при этом температура опускалась до минимальных 17 градусов, чаще выше. Утепленные новые дома, очень рекомендую.
Знайдіть хоча б один супер утеплений приватний будинок, в якому буде тепло без обігріву. Якби таке було, то ніхто не ставив би опалення (бюджетне опалення коштує від 1500$), а зразу утеплював будинок.
Так що не треба лукавити, вас обігрівають сусідні квартири. Якщо є безконтактний термометр, то поміряйте температуру стін від сусідів, внутрішні і зовнішні
Извините, Вы не обидитесь, если я попрошу вас прочитать каждое слово в моем предыдущем сообщении? Не было вокруг соседей, мы первые зашли и жили без никого весь отопительный сезон. Как могут обогревать те, кого не было? Более того, ЦО не работало, даже если бы хотели. Но оказалось не нужным.
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alter
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:31
alter написав: Bobua написав: alter написав:
А если еще попробуете обогрев кондиционерами (или другим видом тепловых насосов, если свой дом), вообще прозреете.
Та... Тягнути тепло з нічних -20° за вікном -- це було би цікаво.
Лютий удар буде по "глоб.потепл".
Але, щоправда, не знаю чи здатні на таке кондиціонери, і чи не занадто шумно буде? Та й ціна інвестиції не слаба.
Если за окном -20, кондиционер не сильно поможет, эффективность будет близка к обычному электробогревателю, с КПТ около 1, и плюс к этому, при такой температуре, действительно, могут работать обычно достаточно дорогие модели. Владельцы частных домов в этом случае в выигрыше, поскольку могут использовать тепловой насос типа "вода-вода", не зависящий от температуры окружающего воздуха, и дающий в итоге намного выше коэффициент преобразования тепла. Но, к счастью, климат у нас не так уж и плох, обычно температуры не сильно отличаются от 0 в течение почти всей зимы.
Bobua написав: alter написав:
По вашему главному фактору: позапрошлый сезон соседей еще не было ни сверху, ни снизу, ни сбоку, отопление вообще не включали. И при этом температура опускалась до минимальных 17 градусов, чаще выше. Утепленные новые дома, очень рекомендую.
Грандіозно.
Знаю, що лише у минулі роки в Україні заборонили новобуди з класами енергоефективності нижче А, В, С.
І не думав, що пасивне(?) житло (з жителями) вже є Україні.
Бо я от "закскочив у останній вагон" -- хоч новобуд і новий, але проектували ще до змін у ДБН, і енергоефективність гірша... Добре, хоч холод люблю.
Сейчас из любопытства по-быстрому и очень грубо рассчитал общие энергозатраты, вышло около 50-60 кВтч/м2 за отопительный сезон. По этим цифрам получается, что этот дом нельзя классифицировать, как пассивное жилье (15 кВтч/м2), скорее как промежуточное от энергосберегающего (50 кВтч/м2) к пассивному, учитывая, что около трети энергии выходит за счет тепла жильцов, и еще часть просто теряется с теплой водой, при вентиляции, и т.д.
Забавно, что те из жителей, кто не счел нужным потратить усилия на утепление откосов, окон и прочего, активно жалуются на холод и требуют раннего включения отопления. Вот такая разница в одном и том же здании.
Хороша енергоефект.
Записував споживання опалення для двох квартир з ЦО:
* у Києві було торік 108кВт*год/м² за опал. сезон.
* біля Києва, у Бро -- 122! Схоже, що обкрадали...
Тому ЦО -- це таки печалька... Ще й аж по 1.55₴/кВт*год
А могли би зробити його по мінімуму (+15°?), а далі люди хай би самі догрівались, як комусь треба.
Втім, хай там як, а дорога техніка в індивід.опаленні не дуже виправдана, поки є така дешева енергія.
От, вже маю тризонний лічильник електрики.
Отже, нічне опалення має коштувати ~65коп/кВт*год.
Жовтень, Листопад -- не брав.
Квітень, і може й Березень -- теж навряд чи буду.
90 днів зими, і хай навіть гребтиму майже як при ЦО, по 0.5кВт*год/м² за добу (навряд чи так багато схочу) -- і буде аж нехай цілих 1200₴. Чи варто задля економії частини цієї суми слухати недитяче гарчання кондиціонера (от, від сусідів пробиває -- схоже на літак у піке
)
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Bobua
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