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Як виглядає та скільки коштує
найдорожчий пентхаус України

Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:58

Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус України

Пропонуємо до обговорення:
Пентхаус, розташований в історичній частині Печерського району центра Києва, виявився найдорожчою квартирою в Україні.

Дивися повний текст Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:58

Писаки :). Сидят 11т чел и выбирают на олх квартиру за 7млн уе :). Это ж просто ротозеии. Я иногда дома по 10-16млн смотрю, но как покупателю мне они вообще не по карману :)
PUnder
 
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