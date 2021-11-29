Пентхаус, розташований в історичній частині Печерського району центра Києва, виявився найдорожчою квартирою в Україні.
Дивися повний текст Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:58
Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус України.
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:58
Писаки :). Сидят 11т чел и выбирают на олх квартиру за 7млн уе :). Это ж просто ротозеии. Я иногда дома по 10-16млн смотрю, но как покупателю мне они вообще не по карману :)
|