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«Тисяча за вакцинацію»: алгоритм дій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила у коментарі заступник міністра економіки Ірина Новікова.
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