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«Тисяча за вакцинацію»: алгоритм дій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 19:13
Весь смысл этой затеи-навязать Дiю.
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Scotch
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:16
А за візит у бордель можна буде розрахуватися вовиною тисячею ?
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akido
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