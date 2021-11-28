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«Тисяча за вакцинацію»:
алгоритм дій

«Тисяча за вакцинацію»: алгоритм дій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:13

Весь смысл этой затеи-навязать Дiю.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:16

Re: «Тисяча за вакцинацію»: алгоритм дій

А за візит у бордель можна буде розрахуватися вовиною тисячею ?
akido
 
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З нами з: 18.02.21
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  #<12
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