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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:16
Re: «Тисяча за вакцинацію»: алгоритм дій
А за візит у бордель можна буде розрахуватися вовиною тисячею ?
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:42
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:55
Алгоритм действий фейковый, т.к. по факту этой "1000" невозможно воспользоваться никак
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:57
почекаємо лютого там і знижки підтягнуться
Підкажіть після уколу як швидко сертифікат зявляється в дії ?
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:03
у меня в тот же день появился, как внутренний, так и международный
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