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«Тисяча за вакцинацію»:
алгоритм дій

«Тисяча за вакцинацію»: алгоритм дій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:13

Весь смысл этой затеи-навязать Дiю.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:16

Re: «Тисяча за вакцинацію»: алгоритм дій

А за візит у бордель можна буде розрахуватися вовиною тисячею ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:42

  akido написав:А за візит у бордель можна буде розрахуватися вовиною тисячею ?


Можна, але при дотриманні соціальної дистанції в 1.5 метри з надавачем послуг.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:55

Алгоритм действий фейковый, т.к. по факту этой "1000" невозможно воспользоваться никак
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:57

  NetSerpent написав:Ще кілька тижнів тому річний абонемент у Спортлайф коштував 12990 грн, сьогодні дивлюся - вже 13990 грн. Я ні на що не натякаю і щиро вірю, що це просто рандомний збіг обставин.

почекаємо лютого там і знижки підтягнуться :)

Підкажіть після уколу як швидко сертифікат зявляється в дії ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:03

  yama написав:
  NetSerpent написав:Ще кілька тижнів тому річний абонемент у Спортлайф коштував 12990 грн, сьогодні дивлюся - вже 13990 грн. Я ні на що не натякаю і щиро вірю, що це просто рандомний збіг обставин.

почекаємо лютого там і знижки підтягнуться :)

Підкажіть після уколу як швидко сертифікат зявляється в дії ?

у меня в тот же день появился, как внутренний, так и международный
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:31

Re: «Тисяча за вакцинацію»: алгоритм дій

Ну если можно будет закинуть на счет Спортлайфа, чтобы использовать, допустим, для получения полугодовой справки от врача (300 грн) или для массажа, то неплохо.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:37

1000 євро готівкою? Ще можна було би щось подумати, а так - шуруйте лісом! зі своєю підтримкою голодуючих сиріт Поволжжя.
Mirax
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