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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:31
Re: Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував
Если говорить про то, что сейчас более в Европе (да и в России тоже) творится, то 18% - это ещё шара. Обычная практика: полностью заблокировать сумму до справки, что с неё уплачены все налоги.
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:33
Вы думаете, что если цена поднимется, у людей сразу вырастут доходы? Ха-ха, как бы не так. Люди просто будут больше экономить и реже покупать автомобили и недвижимость. Привозить автомобили и строить недвижимость станет не выгодно. И прийдется покупать старые какашки и развалюхи за огромные деньги или сосать лапу.
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:35
Я тільки "за". З радістю заплачу будь які податки одразу після того, як депутат Дубінський пояснить, як на зарплату продавця мобільних телефонів і журналіста він зміг накупити стільки елітної нерухомості і автомобілів. Після того, як депутат Юзік пояснить, як всього за 2 роки депутатства він зміг побудувати двоповерховий особняк за мільйон баксів, хоча до того все життя прожив у звичайній квартирі на Позняках. Після того, як Арахамія пояснить,як же йому вдалося купити котедж в елітному районі під Києвом за ціною 1-к квартири. Після того, як антикорупціонер Лещенко... Список можна продовжувати довго.
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