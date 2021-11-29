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Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:15
ruslshtorm написав:
Эти твари бы объяснили происхождение своих миллионов для начала! Но нет, они просто тянут руки в карманы людей, очередные их схемы набить свои карманы, не более. Рабочих мест не дают, но налогами уже задавили и ценами так, хоть в петлю лезь
"Бачили очі що купували - їжте хоч повилазьте" (с)
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:23
_hunter написав: Schmit написав: Вадим Жураковский написав:
что за справки? Сейчас всё на сайте пенсионного в онлайн можно смотреть.
Ну так смотрите себе онлайн, а для контролирующих органов этого будет недостаточно. Вам сообщат, что "задекларированных доходов не достаточно для такой покупки" и потребуют дополнительных документов или сразу насчитают вам налох, а вы потом по судах доказывайте, что все потраченные на квартиру/авто средства действительно "белые".
Повторю вопрос:
_hunter написав:
Что "им" мешает прописать закон так, что все, кроме "прохвесіонали" будут просто должны по жизни?
Протестов по этому вопросу под Радой что-то не видно, так что ничто (никто). Нарид веселится и ничего не понимает, поймет позже, когда начнут присылать налоховые уведомления.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 02 гру, 2021 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Schmit
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:27
NetSerpent написав:
тільки "за". З радістю заплачу будь які податки одразу після того..
Этим сказано всё. После прилета марсиан, после того того, как настанет мир во всем мире, после того, как власть перестанет воровать,... "Одразу".
Беда в том, что власть не перестанет, пока ты воруешь вместе с ней, не платя налоги. Вы сейчас подельники. Любую власть очень быстро можно взять за хобот, но только тогда, когда в обществе большинство - законопослушные налогоплательщики.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:38
Schmit написав: _hunter написав: Schmit написав:
Ну так смотрите себе онлайн, а для контролирующих органов этого будет недостаточно. Вам сообщат, что "задекларированных доходов не достаточно для такой покупки" и потребуют дополнительных документов или сразу насчитают вам налох, а вы потом по судах доказывайте, что все потраченные на квартиру/авто средства действительно "белые".
Повторю вопрос:
_hunter написав:
Что "им" мешает прописать закон так, что все, кроме "прохвесіонали" будут просто должны по жизни?
Протестов по этому вопросу под Радой что-то не видно, так что ничто (никто). Нарид веселится и ничего не понимает, поймет позже, когда начнут присылать налоховые уведомления.
Аргументация уровня "а за самыми разговорчивыми -- будут чорныйе вирталеты прилетать"... -- смысл играться в четырех-ходовки, если с одного хода можно того же добиться?
И в случае массового игнорирования официальных источников доходов протесты будут (или не будут) -- смысл эти РенТВ-шные страшилки пересказывать?..
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:01
_hunter написав: Schmit написав:
Протестов по этому вопросу под Радой что-то не видно, так что ничто (никто). Нарид веселится и ничего не понимает, поймет позже, когда начнут присылать налоховые уведомления.
Аргументация уровня "а за самыми разговорчивыми -- будут чорныйе вирталеты прилетать"... -- смысл играться в четырех-ходовки, если с одного хода можно того же добиться?
"Много-ходов-очка" и с благими намерениями - лучше, чтобы пересичный ничего не заподозрил и сам надел на себя финансовые кандалы (бо в Европи так само).
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:10
Schmit написав: _hunter написав: Schmit написав:
Протестов по этому вопросу под Радой что-то не видно, так что ничто (никто). Нарид веселится и ничего не понимает, поймет позже, когда начнут присылать налоховые уведомления.
Аргументация уровня "а за самыми разговорчивыми -- будут чорныйе вирталеты прилетать"... -- смысл играться в четырех-ходовки, если с одного хода можно того же добиться?
"Много-ходов-очка" и с благими намерениями - лучше, чтобы пересичный ничего не заподозрил и сам надел на себя финансовые кандалы (бо в Европи так само).
Да-да, а еще бабки подподъздные говорили -- хутин нападет
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_hunter
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