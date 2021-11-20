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Глава Microsoft продав половину
своїх акцій корпорації:...

Глава Microsoft продав половину своїх акцій корпорації:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:33

Глава Microsoft продав половину своїх акцій корпорації:...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор корпорації Microsoft Сатья Наделла продав близько половини своїх акцій компанії на 285 млн доларів.

Дивися повний текст Глава Microsoft продав половину своїх акцій корпорації: у чому причина.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:34

Да упадут скоро эти акции - вот он их и скинул!
igor_v_kovalev
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:53

  igor_v_kovalev написав:Да упадут скоро эти акции

Сфигли? -- у МС все в Ажуре :lol:
_hunter
 
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