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Глава Microsoft продав половину своїх акцій корпорації:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор корпорації Microsoft Сатья Наделла продав близько половини своїх акцій компанії на 285 млн доларів.
Дивися повний текст Глава Microsoft продав половину своїх акцій корпорації: у чому причина
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R2
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Додано: Сер 01 гру, 2021 11:34
Да упадут скоро эти акции - вот он их и скинул!
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igor_v_kovalev
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Додано: Сер 01 гру, 2021 12:53
igor_v_kovalev написав:
Да упадут скоро эти акции
Сфигли? -- у МС все в Ажуре
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_hunter
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Ірина_
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cohan