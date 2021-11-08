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Перший рейс національного
авіаперевізника відбудеться у...

Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:02

Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у...

Пропонуємо до обговорення:
Перший рейс національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA) буде у 2022 році.

Дивися повний текст Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у 2022 році - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:02

Господин Коломойский давно в теме))) Схема стандартная: Летаем, накапливаем долг перед бюджетными аэропортами - ликвидируем компанию, у которой ничего нет, так как все борты в лизинге у своих же)))) Так уже с несколькими было и МАУ на подходе))
Silentreader
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:47

А как вернуть долги частным аэропортам, Только из госденег, от госавиакомпании...
vkuznietsov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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