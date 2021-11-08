Перший рейс національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA) буде у 2022 році.
Дивися повний текст Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у 2022 році - Зеленський.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 13:02
Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у...
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Дивися повний текст Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у 2022 році - Зеленський.
Додано: Сер 01 гру, 2021 13:02
Господин Коломойский давно в теме))) Схема стандартная: Летаем, накапливаем долг перед бюджетными аэропортами - ликвидируем компанию, у которой ничего нет, так как все борты в лизинге у своих же)))) Так уже с несколькими было и МАУ на подходе))
Додано: Сер 01 гру, 2021 14:47
А как вернуть долги частным аэропортам, Только из госденег, от госавиакомпании...
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