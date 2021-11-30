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Україна розпочинає масштабну
програму «Велика...

Україна розпочинає масштабну програму «Велика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:39

Україна розпочинає масштабну програму «Велика...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2022 році починає масштабну програму "Велика термомодернізація", яка дасть можливість застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.

Дивися повний текст Україна розпочинає масштабну програму «Велика термомодернізація».
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