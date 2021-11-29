Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що називати когось олігархом можна буде після появи реєстру, який сформують за пів року.
Дивися повний текст Реєстр олігархів в Україні з'явиться за пів року, — Єрмак.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 06:38
Реєстр олігархів в Україні з'явиться за пів року, — Єрмак
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Дивися повний текст Реєстр олігархів в Україні з'явиться за пів року, — Єрмак.
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