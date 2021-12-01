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Зеленський розповів, хто з пенсіонерів наступного року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 гру, 2021 08:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму щорічному посланні до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Дивися повний текст Зеленський розповів, хто з пенсіонерів наступного року отримає доплату
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Додано: Чет 02 гру, 2021 08:55
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