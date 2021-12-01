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В Україні зменшилась
середня зарплата

В Україні зменшилась середня зарплата
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:06

В Україні зменшилась середня зарплата

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата українців за місяць зменшилась майже на 200 гривень.

Дивися повний текст В Україні зменшилась середня зарплата.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:06

Это уже конец эпохи бедности, или президенту нужен второй срок?
simku01
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Модератори: Ірина_, Модератор

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