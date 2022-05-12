Металургійна промисловість України

Статистика металургії за 11 місяців 2021.
5% роста 11 мес 2021 к 11 мес 2021 в тоннах.
В долларах +50-60% где-то...
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Статистика металургії за 11 місяців 2021.
5% роста 11 мес 2021 к 11 мес 2021 в тоннах.
В долларах +50-60% где-то...
Додано: Сер 06 кві, 2022 16:08
❗️ «Запоріжсталь» поетапно відновлює виробництво та незабаром запрацює на повну потужність. Комбінат розпочав роздування доменних печей. Підприємство також частково вивело з режиму гарячої консервації аглофабрику. Поступово запрацюють наступні ланки виробничого ланцюга
Додано: Пон 16 тра, 2022 20:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Почався лише перший етап - ціни на вугілля пілши в космос.
Це овердухуя, м'яко кажучи.
Ситуація ситуативне бо в світі вугілля овердофіга, а якісної залізної руди - слоьзи...
І на фоні вугілля по 510 62% ЗРС по 128 виглядає смішно.
Але ринок все це дуже швидко виправить.
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