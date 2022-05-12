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Металургійна промисловість України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Бюджет-2022 принят. Доходы - 1,322 трлн, расходы - 1,521 трлн. Дефицит на уровне 3,5% ВВП

Статистика металургії за 11 місяців 2021.
https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-33/
5% роста 11 мес 2021 к 11 мес 2021 в тоннах.
В долларах +50-60% где-то...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:08

❗️ «Запоріжсталь» поетапно відновлює виробництво та незабаром запрацює на повну потужність. Комбінат розпочав роздування доменних печей. Підприємство також частково вивело з режиму гарячої консервації аглофабрику. Поступово запрацюють наступні ланки виробничого ланцюга
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почався лише перший етап - ціни на вугілля пілши в космос.
https://thecoalhub.com/world-coal-marke ... ew-32.html
Over the past week, the European market saw a slight correction of thermal coal quotes below 335 USD/t amid an increase in stocks at ARA terminals and Germany’s decision to abandon its plans to build strategic coal inventories.
Australian metallurgical coal index rose above 510 USD/t.

Це овердухуя, м'яко кажучи.
Ситуація ситуативне бо в світі вугілля овердофіга, а якісної залізної руди - слоьзи...
https://ru.investing.com/commodities/ir ... -contracts
І на фоні вугілля по 510 62% ЗРС по 128 виглядає смішно.

Але ринок все це дуже швидко виправить.
Denik
 
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