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Віртуальну яхту продали у
метавсесвіті за рекордні 650...

Віртуальну яхту продали у метавсесвіті за рекордні 650...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:06

Віртуальну яхту продали у метавсесвіті за рекордні 650...

Пропонуємо до обговорення:
Віртуальну яхту Metaflower, побудовану в метавсесвіті для онлайн-гри The Sandbox, продали за рекордні 650 тисяч доларів.

Дивися повний текст Віртуальну яхту продали у метавсесвіті за рекордні 650 тисяч доларів.
R2
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Ипанулись совсем люди
asin
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:25

  asin написав:Ипанулись совсем люди

Продажей наборов ноликов и единичек за тысячи долларов уже никого не удивить.
NFT от цифрового художника Beeple продали на аукционе Christie’s более чем за 69 миллионов долларов.
Первый твит владельца соцсети Twitter Джека Дорси продали почти за 3 миллиона долларов.
Статью The New York Times об NFT продали как NFT за полмиллиона долларов.
Gastarbaiter
 
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