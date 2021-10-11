Віртуальну яхту Metaflower, побудовану в метавсесвіті для онлайн-гри The Sandbox, продали за рекордні 650 тисяч доларів.
Дивися повний текст Віртуальну яхту продали у метавсесвіті за рекордні 650 тисяч доларів.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:06
Віртуальну яхту продали у метавсесвіті за рекордні 650...
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Дивися повний текст Віртуальну яхту продали у метавсесвіті за рекордні 650 тисяч доларів.
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:25
Продажей наборов ноликов и единичек за тысячи долларов уже никого не удивить.
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