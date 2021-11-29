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Київстар оцінив, скільки
коштуватиме покриття 4G-мережею...

Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:53

Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею...

Пропонуємо до обговорення:
Додаткові витрати мобільного оператора на розширення покриття мережею 4G-зв'язку 99% населення України можуть становити до 14 млрд грн.

Дивися повний текст Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею 99% населення України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:53

Противно читать, даже трасса Киев -Одесса не имеет покрытия 3G, так можно до бесконечности повышать тарифы для строительства новых 4G, 5G сетей и так далее, больше расходов, больше доходов, а качественных услуг нет.
satmanuaa
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