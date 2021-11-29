Додаткові витрати мобільного оператора на розширення покриття мережею 4G-зв'язку 99% населення України можуть становити до 14 млрд грн.
Дивися повний текст Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею 99% населення України.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:53
Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею...
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Дивися повний текст Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею 99% населення України.
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:53
Противно читать, даже трасса Киев -Одесса не имеет покрытия 3G, так можно до бесконечности повышать тарифы для строительства новых 4G, 5G сетей и так далее, больше расходов, больше доходов, а качественных услуг нет.
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