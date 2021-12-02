Finance.ua дізнався, на скільки зросли виплати.
Дивися повний текст Відсьогодні в Україні змінився розмір аліментів.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:53
Відсьогодні в Україні змінився розмір аліментів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні в Україні змінився розмір аліментів.
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:53
А если алиментщик получает меньше - он садится в тюрьму и вообще перестаёт получать что-либо, то есть из тюрьмы он никогда не выйдет. :)
Додано: Чет 02 гру, 2021 19:13
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:33
Один мій родич, коли засовував піпірку, то думав, що буде жити з дружиною в багатстві і бідності, печалі і радості, поки смерть не розлучить, ітд. Але в житті настав момент, коли чоловік через хворобу став менше заробляти, і його благовірна, як тільки на горизонті з'явився більш "упакований" кандидат, вигнала чоловіка з квартири і налаштувала проти нього дітей. Тепер він по суті хворий бомж, на якому висить виплата аліментів на 2-х дітей, які його зневажають і бачити не хочуть. Так що свої "цінні" поради про чиюсь піпірку тримайте краще при собі. Життєві ситуації бувають дуже різні. І не завжди жінка бідна-нещасна жертва, як у більшості випадків вважає суспільство.
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