На порталі «Дія» тепер можна отримати довідку на нерухоме майно онлайн.
Дивися повний текст Довідку на нерухоме майно можна отримати онлайн: як це зробити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 гру, 2021 09:02
Довідку на нерухоме майно можна отримати онлайн: як це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Довідку на нерухоме майно можна отримати онлайн: як це зробити.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 09:02
Брехня. Услуга не бесплатная - стоит столько же, сколько на сайте МинЮста.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|