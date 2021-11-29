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Довідку на нерухоме майно можна
отримати онлайн: як це...

Довідку на нерухоме майно можна отримати онлайн: як це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 09:02

Довідку на нерухоме майно можна отримати онлайн: як це...

Пропонуємо до обговорення:
На порталі «Дія» тепер можна отримати довідку на нерухоме майно онлайн.

Дивися повний текст Довідку на нерухоме майно можна отримати онлайн: як це зробити.
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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