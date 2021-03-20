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В Україні за паперами близько
2 млн громадян отримують...

В Україні за паперами близько 2 млн громадян отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 09:44

В Україні за паперами близько 2 млн громадян отримують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Інституту соціально-економічної трансформації та Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Дивися повний текст В Україні за паперами близько 2 млн громадян отримують мінімальну зарплату — експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 09:44

Потрібна градація.
В Києві ніхто менш ніж за 10 к працювати не буде, а для села 6000 грн, то не погано.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:00

Жена работает за официальную минимальную зарплату. Мечтает получать зарплату в конверте.
Из хорошего. Работа в 100 метрах от дома. На работу на 8, обед с 13 до 15 хоть домой иди хоть по делам, конец рабочего дня 17-18. Вот если бы еще и зарплата хорошая была.
Работает ради стажа. А судя по последним новостям по будущим пенсиям и за..ы с карантинами (ишачат как папы Карло без приседания), то уже и работать ей нет смысла. Той зарплаты и на неделю не хватает. Не стоит так ишачить ради минималки, да еще целый день в наморднике.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:18

  Rainbow написав:Потрібна градація.
В Києві ніхто менш ніж за 10 к працювати не буде, а для села 6000 грн, то не погано.

Нафига? -- это же не максимальная ЗП: никто В Києві не откликается на вакансию за 10-ку? -- поднимаем ставки до 15, потом до 20.
Так же как "минимальный прожиточный минимум" не имеет никакого отношения к проживанию -- минимальна ЗП не имеет никакого отношения к ЗП: это просто бюрократический показатель из которого еще кучку высчитывают -- навроде минимального налога.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:37

p_a_l ради стажа можно открыть ФОП и платит ЕСВ. Вот и стаж, ходить никуда не нужно.
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:42

egor6508 Разница все же есть, так платят ей и за нее, а так платить будет уже она
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:30

Re: В Україні за паперами близько 2 млн громадян отримують..

  _hunter написав:Нафига?

Увеличить базу налогообложения в больших городах + если у предприятия будет вопрос, в Киеве или Борисполе открыть офис на 50 человек, в Киеве минималка 10, в Борисполе 6, тогда что? Правильно, развиваем область + рабочие места + налоги и не напрягаем большие города ежедневной миграцией в час пик.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:13

  Rainbow написав:
  _hunter написав:Нафига?

Увеличить базу налогообложения в больших городах + если у предприятия будет вопрос, в Киеве или Борисполе открыть офис на 50 человек, в Киеве минималка 10, в Борисполе 6, тогда что? Правильно, развиваем область + рабочие места + налоги и не напрягаем большие города ежедневной миграцией в час пик.

Пока есть третий вариант: ЗП-шка "в конверте" -- это все мышиная возьня.
Кстати -- что это за предприятие такое, что ему 400гривен "с носа" разницы -- аж прямо критично для открытия?..
_hunter
 
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