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В Україні за паперами близько 2 млн громадян отримують...
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 09:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Інституту соціально-економічної трансформації та Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.
Дивися повний текст В Україні за паперами близько 2 млн громадян отримують мінімальну зарплату — експерт
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R2
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 09:44
Потрібна градація.
В Києві ніхто менш ніж за 10 к працювати не буде, а для села 6000 грн, то не погано.
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Rainbow
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:00
Жена работает за официальную минимальную зарплату. Мечтает получать зарплату в конверте.
Из хорошего. Работа в 100 метрах от дома. На работу на 8, обед с 13 до 15 хоть домой иди хоть по делам, конец рабочего дня 17-18. Вот если бы еще и зарплата хорошая была.
Работает ради стажа. А судя по последним новостям по будущим пенсиям и за..ы с карантинами (ишачат как папы Карло без приседания), то уже и работать ей нет смысла. Той зарплаты и на неделю не хватает. Не стоит так ишачить ради минималки, да еще целый день в наморднике.
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p_a_l
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:18
Rainbow написав:Потрібна градація.
В Києві ніхто менш ніж за 10 к працювати не буде, а для села 6000 грн, то не погано.
Нафига? -- это же не максимальная ЗП: никто В Києві не откликается на вакансию за 10-ку? -- поднимаем ставки до 15, потом до 20.
Так же как "минимальный прожиточный минимум" не имеет никакого отношения к проживанию -- минимальна ЗП не имеет никакого отношения к ЗП: это просто бюрократический показатель из которого еще кучку высчитывают -- навроде минимального налога.
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_hunter
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:37
p_a_l ради стажа можно открыть ФОП и платит ЕСВ. Вот и стаж, ходить никуда не нужно.
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egor6508
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:42
egor6508 Разница все же есть, так платят ей и за нее, а так платить будет уже она
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alter
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:30
_hunter написав:
Нафига?
Увеличить базу налогообложения в больших городах + если у предприятия будет вопрос, в Киеве или Борисполе открыть офис на 50 человек, в Киеве минималка 10, в Борисполе 6, тогда что? Правильно, развиваем область + рабочие места + налоги и не напрягаем большие города ежедневной миграцией в час пик.
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Rainbow
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:13
Rainbow написав: _hunter написав:
Нафига?
Увеличить базу налогообложения в больших городах + если у предприятия будет вопрос, в Киеве или Борисполе открыть офис на 50 человек, в Киеве минималка 10, в Борисполе 6, тогда что? Правильно, развиваем область + рабочие места + налоги и не напрягаем большие города ежедневной миграцией в час пик.
Пока есть третий вариант: ЗП-шка "в конверте" -- это все мышиная возьня.
Кстати -- что это за предприятие такое, что ему 400гривен "с носа" разницы -- аж прямо критично для открытия?..
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_hunter
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