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Українці зможуть отримувати до $20 тис., - Арахамія про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що нарахування громадянам у разі запровадження "економічного паспорту українця" можуть сягати $20 тис.
Дивися повний текст Українці зможуть отримувати до $20 тис., - Арахамія про ідею «економічного паспорту»
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:38
Вони там зовсім відбиті. Остаточно
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apyvovar
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:02
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:04
Вони думають про майбутнє, будують дороги, розвивають країну.
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