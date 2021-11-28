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Українці зможуть отримувати
до $20 тис., - Арахамія про...

Українці зможуть отримувати до $20 тис., - Арахамія про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:38

Українці зможуть отримувати до $20 тис., - Арахамія про...

Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що нарахування громадянам у разі запровадження "економічного паспорту українця" можуть сягати $20 тис.

Дивися повний текст Українці зможуть отримувати до $20 тис., - Арахамія про ідею «економічного паспорту».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:38

Вони там зовсім відбиті. Остаточно
apyvovar
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:02

Не хочется говорить *банулись. Но это так.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:04

Вони думають про майбутнє, будують дороги, розвивають країну.
Rainbow
 
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