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Кличко назвав ціни
на проїзд у Києві

Кличко назвав ціни на проїзд у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:46

Кличко назвав ціни на проїзд у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, який дбає про ваші фінанси дізнався, як будуть мінятись ціни на проїзд в столиці.

Дивися повний текст Кличко назвав ціни на проїзд у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:47

Звісно,для туристів потрібна інша ціна.
Ми в Європі без питань платимо по 1-2-5 євро
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 12:14

Просто народ станет еще меньше ездить в этих мусорках на колесах...
breakingobsession
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:56

  breakingobsession написав:Просто народ станет еще меньше ездить в этих мусорках на колесах...

Для того чтоб ездили Кличко по всему городу сужает дороги для автомобилей, не просто так он Киев на 1!!! место в мире по стоянию в пробках довел.
unicdima
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