Finance.ua як портал, який дбає про ваші фінанси дізнався, як будуть мінятись ціни на проїзд в столиці.
Дивися повний текст Кличко назвав ціни на проїзд у Києві.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:46
Кличко назвав ціни на проїзд у Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко назвав ціни на проїзд у Києві.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 11:47
Звісно,для туристів потрібна інша ціна.
Ми в Європі без питань платимо по 1-2-5 євро
Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:56
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