В аеропорту "Львів" у двох іноземок митники вилучили ювелірні вироби та валюту більш ніж на 15 млн грн.
Дивися повний текст В аеропорту «Львів» у іноземок вилучили прикраси і валюту на понад 15 мільйонів гривень (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:36
В аеропорту «Львів» у іноземок вилучили прикраси і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В аеропорту «Львів» у іноземок вилучили прикраси і валюту на понад 15 мільйонів гривень (фото).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|