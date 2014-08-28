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В аеропорту «Львів» у іноземок
вилучили прикраси і...

В аеропорту «Львів» у іноземок вилучили прикраси і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:36

В аеропорту «Львів» у іноземок вилучили прикраси і...

Пропонуємо до обговорення:
В аеропорту "Львів" у двох іноземок митники вилучили ювелірні вироби та валюту більш ніж на 15 млн грн.

Дивися повний текст В аеропорту «Львів» у іноземок вилучили прикраси і валюту на понад 15 мільйонів гривень (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 14:36

Похоже на подставу. Обычно из Турции возят, там золото дешевле.
zloy_ukr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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