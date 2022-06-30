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У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 сер, 2022 16:28
Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура передала в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 115 млн грн, вилучених у столичного забудовника.
Дивися повний текст У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші передали АРМА
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:29
Що це за забудовник? хто знає?
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