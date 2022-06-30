RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У столичного забудовника вилучили
₴115 мільйонів – гроші...

У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:28

У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші...

Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура передала в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 115 млн грн, вилучених у столичного забудовника.

Дивися повний текст
У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші передали АРМА
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98245
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:29

Що це за забудовник? хто знає?
a_demchenko2010
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
рф вивезла з України зерна та олії на 600 мільйонів дол....
R2 » Сер 13 лип, 2022 17:13
1 160
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 17:14
cohan
Шахраї почали пропонувати клієнтам ПриватБанку гроші від...
R2 » Нед 03 лип, 2022 20:54
1 182
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лип, 2022 20:54
cohan
Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що...
R2 » Чет 30 чер, 2022 12:50
1 142
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 чер, 2022 12:50
2baobab224

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3480)
10.08.2022 18:16
Альфа-Банк (4131)
10.08.2022 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.