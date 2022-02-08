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Російські солдати вилучили
кошти для виплат пенсій у...

Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:10

Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у...

Пропонуємо до обговорення:
У Мелітополі російські військові вилучили гроші, призначені для виплат пенсій і субсидій за квітень, заявив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

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Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у Мелітополі
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:58

Re: Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у...

Чому за квітень? Пишіть одразу за червень.
helter
 
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