З липня 2019 квартири на вторинному ринку житла подорожчали в середньому на $ 500.
Дивися повний текст «Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській - аналітика (інфографіка).
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:47
«Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській...
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Дивися повний текст «Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській - аналітика (інфографіка).
Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:47
зачем тот киев? В харькове в жк воробьевы горы фемили
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