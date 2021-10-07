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«Трьошка» в Київській області
за ціною трьох в Сумській...

«Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:47

«Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській...

Пропонуємо до обговорення:
З липня 2019 квартири на вторинному ринку житла подорожчали в середньому на $ 500.

Дивися повний текст «Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській - аналітика (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:47

зачем тот киев? В харькове в жк воробьевы горы фемили https://nerukhomi.ua/n-zhk-vorobevyi-go ... ly-harkov/, трешки по 35 000 $
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