Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму у Київській області.
Дивися повний текст На Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії на 3,5 мільйона гривень.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:17
На Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії на 3,5 мільйона гривень.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:17
Оборудование продолжило работать?
Чтобы показать, что оно работоспособно, а не просто набор каких-то железок.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:32
Та... Крипти начисто знищують честь і совість. :(
Заробляти на майнінгу -- і зажлобитись на електрику!? Тупня нереальна.
А можна ж було зробити "акцію", типу "опалення для найбідніших -- безплатно". І поставити блоки в квартири. І навіть самим оплачувати електрику по низькому тарифу. А потім ще й на виборах виграти...
Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:43
Така тема вже була, пропонували майнінг-обігрівачі в оренду - по типу безкоштовний обігрів, але не дуже взлетіло.
Поцікавтеся ціною електрики в майнінгу, вона з'їдає більшу частину прибутку, всі каламутять із цим наскільки можуть.
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