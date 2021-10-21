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На Київщині підпільна криптоферма
вкрала електроенергії...

На Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:17

На Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму у Київській області.

Дивися повний текст На Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії на 3,5 мільйона гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:17

Оборудование продолжило работать?
Чтобы показать, что оно работоспособно, а не просто набор каких-то железок.
vicel100
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:32

Та... Крипти начисто знищують честь і совість. :(
Заробляти на майнінгу -- і зажлобитись на електрику!? Тупня нереальна.
А можна ж було зробити "акцію", типу "опалення для найбідніших -- безплатно". І поставити блоки в квартири. І навіть самим оплачувати електрику по низькому тарифу. А потім ще й на виборах виграти...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:43

  Bobua написав:А можна ж було зробити "акцію", типу "опалення для найбідніших -- безплатно". І поставити блоки в квартири. І навіть самим оплачувати електрику по низькому тарифу. А потім ще й на виборах виграти...


Така тема вже була, пропонували майнінг-обігрівачі в оренду - по типу безкоштовний обігрів, але не дуже взлетіло.


  Bobua написав:Та... Крипти начисто знищують честь і совість. :(
Заробляти на майнінгу -- і зажлобитись на електрику!? Тупня нереальна.


Поцікавтеся ціною електрики в майнінгу, вона з'їдає більшу частину прибутку, всі каламутять із цим наскільки можуть.
zerocool
 
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