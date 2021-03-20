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В Україні відкрито нове родовище
із рекордними запасами газу

В Україні відкрито нове родовище із рекордними запасами газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 18:58

В Україні відкрито нове родовище із рекордними запасами газу

Пропонуємо до обговорення:
Укргазвидобування відкрило нове родовище з перспективними ресурсами до 5 млрд куб. м газу.

Дивися повний текст В Україні відкрито нове родовище із рекордними запасами газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:47

Re: В Україні відкрито нове родовище із рекордними запасами

очень удачно
под речь Президента, ой
под елочку
cohan
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