Укргазвидобування відкрило нове родовище з перспективними ресурсами до 5 млрд куб. м газу.
Дивися повний текст В Україні відкрито нове родовище із рекордними запасами газу.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 18:58
В Україні відкрито нове родовище із рекордними запасами газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні відкрито нове родовище із рекордними запасами газу.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:47
Re: В Україні відкрито нове родовище із рекордними запасами
очень удачно
под речь Президента, ой
под елочку
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