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НКРЕКП оштрафувала «Нафтогаз»
на понад мільйон гривень

НКРЕКП оштрафувала «Нафтогаз» на понад мільйон гривень
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 00:14

НКРЕКП оштрафувала «Нафтогаз» на понад мільйон гривень

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала НАК "Нафтогаз України" на 1,16 млн грн за недопуск регулятора до перевірки діяльності підприємства.

Дивися повний текст НКРЕКП оштрафувала «Нафтогаз» на понад мільйон гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 00:14

а почему бы не отозвать лицензию на поставку газа?... ;)
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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