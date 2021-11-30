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НКРЕКП оштрафувала «Нафтогаз» на понад мільйон гривень
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Додано: Суб 04 гру, 2021 00:14
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала НАК "Нафтогаз України" на 1,16 млн грн за недопуск регулятора до перевірки діяльності підприємства.
Дивися повний текст НКРЕКП оштрафувала «Нафтогаз» на понад мільйон гривень
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Додано: Суб 04 гру, 2021 00:14
а почему бы не отозвать лицензию на поставку газа?... ;)
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