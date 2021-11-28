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Умови отримання безкоштовного житла для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 гру, 2021 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дослідив подробиці.
Дивися повний текст Умови отримання безкоштовного житла для українців
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Додано: Суб 04 гру, 2021 12:59
Це на покинуті хати в селах аж така черга!?
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Ірина_
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