RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли Київ запустить оплату
банківською карткою в...

Коли Київ запустить оплату банківською карткою в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 15:29

Коли Київ запустить оплату банківською карткою в...

Пропонуємо до обговорення:
Київ хоче запустити цифрову картку й можливість оплати банківською в наземному транспорті в I кварталі 2022 року.

Дивися повний текст Коли Київ запустить оплату банківською карткою в наземному транспорті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96517
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ виділить транспортникам 500 млн грн, щоб стримати...
R2 » Чет 02 гру, 2021 16:11
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 16:15
_hunter
У Мінцифри розповіли, коли запрацює зміна адреси...
R2 » Суб 27 лис, 2021 07:24
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лис, 2021 07:25
moveton
У Києві подорожчає таксі: коли чекати на підвищення...
R2 » Вів 23 лис, 2021 21:04
9 445
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 13:31
Nickoss1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.