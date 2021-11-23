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Коли Київ запустить оплату банківською карткою в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 гру, 2021 15:29
Пропонуємо до обговорення:
Київ хоче запустити цифрову картку й можливість оплати банківською в наземному транспорті в I кварталі 2022 року.
Дивися повний текст Коли Київ запустить оплату банківською карткою в наземному транспорті
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