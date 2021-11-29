RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців на вимогу МВФ почнуть
індивідуально перевіряти

Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234>
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 17:29

Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже до 1 грудня 2021-го створять спецпідрозділ, який в індивідуальному порядку перевірятиме платників.

Дивися повний текст Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96533
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:03

специальное подразделение ГНС


Головна
Економична
Служба
Терминовои
Актуализации
Податкових
Обчислювань
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3085
З нами з: 27.09.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:11

  cohan написав:
специальное подразделение ГНС


Головна
Економична
Служба
Терминовои
Актуализации
Податкових
Обчислювань


)))) По сути верно.
LOKY
 
Повідомлень: 999
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:21

Re: Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти

В Україні вже до 1 грудня 2021-го створять

сьогодні 4 грудня 2021-го, тож нам треба вже чекати перше грудня?

Відповідне нововведення прописано у меморандумі з МВФ, який опублікував Мінфін.

посилання не відкривається.
equinox
 
Повідомлень: 320
З нами з: 12.12.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:32

Re: Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти

Посилання
https://mof.gov.ua/storage/files/УКР_24_11_21.pdf

цитата
До 1 грудня 2021 року ми сформуємо спеціальний підрозділ ДПС, який аналізуватиме податкову поведінку індивідуальних платників податків з високими рівнями статків, щоб мінімізувати комплаєнс ризики, притаманні цій групі платників податків.
equinox
 
Повідомлень: 320
З нами з: 12.12.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:02

Щось я у тому посиланні не побачив якихось ВИМОГ МВФ.
Все, що там написано, - це обіцянки ЗЕЛЕНСЬКОГО І КО таке зробити.
Але ж це "ОБОРЗЕВАТЕЛЬ", що з цього жовтого видання очікувати? Оборзіли вже так, що вже й сенсу нема читати.
alt402
 
Повідомлень: 239
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:24

Я надеюсь,начнут по логике с чиновников,или как?Своих не трогаем?
Scotch
 
Повідомлень: 985
З нами з: 01.08.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:26

Точно,наша власть сама это предложила.Прогнулись в очередной раз.
Scotch
 
Повідомлень: 985
З нами з: 01.08.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 20:19

Где список всех деяний которые требует МВФ? Где это вообще можно увидеть?
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 20:20

Тоже мне проблема. Открываешь себе ФОПа на первой группе, чтобы не заводить кассовый аппарат, и создаёшь видимость деятельности. Ну заплатишь пару сотен гривасов налога, зато хер кто скажет, что ваши деньги не честно заработанные.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
  #1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Умови отримання безкоштовного житла для українців
R2 » Суб 04 гру, 2021 12:59
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 гру, 2021 12:59
Bobua
Заможних українців не будуть кошмарити маски-шоу та...
R2 » Вів 30 лис, 2021 16:58
2 195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 17:20
Igorten
Як бізнесу перевіряти COVID-сертифікат: інструкція 1, 2, 3
R2 » Пон 29 лис, 2021 10:52
26 1152
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 15:26
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.