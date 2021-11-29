В Україні вже до 1 грудня 2021-го створять спецпідрозділ, який в індивідуальному порядку перевірятиме платників.
Дивися повний текст Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти.
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Додано: Суб 04 гру, 2021 17:29
Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти.
Додано: Суб 04 гру, 2021 18:03
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Додано: Суб 04 гру, 2021 18:11
Додано: Суб 04 гру, 2021 18:21
Re: Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти
сьогодні 4 грудня 2021-го, тож нам треба вже чекати перше грудня?
посилання не відкривається.
Додано: Суб 04 гру, 2021 18:32
Re: Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти
Посилання
цитата
Додано: Суб 04 гру, 2021 19:02
Щось я у тому посиланні не побачив якихось ВИМОГ МВФ.
Все, що там написано, - це обіцянки ЗЕЛЕНСЬКОГО І КО таке зробити.
Але ж це "ОБОРЗЕВАТЕЛЬ", що з цього жовтого видання очікувати? Оборзіли вже так, що вже й сенсу нема читати.
Додано: Суб 04 гру, 2021 20:19
Где список всех деяний которые требует МВФ? Где это вообще можно увидеть?
Додано: Суб 04 гру, 2021 20:20
Тоже мне проблема. Открываешь себе ФОПа на первой группе, чтобы не заводить кассовый аппарат, и создаёшь видимость деятельности. Ну заплатишь пару сотен гривасов налога, зато хер кто скажет, что ваши деньги не честно заработанные.
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