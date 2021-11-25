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Який штраф чекає на водіїв за
користування телефоном за...

Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 09:52

Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за...

Пропонуємо до обговорення:
Патрульна поліція нагадала про відповідальність за використання мобільного телефону за кермом.

Дивися повний текст Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за кермом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 10:01

Re: Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за.

Цей штраф не працює.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 12:56

на тому тижні маршрутник проїхав мою зупинку, тому що в потрібний момент треба було відповісти на дзвінок.... курва... )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 13:24

  Tamagoch написав:на тому тижні маршрутник проїхав мою зупинку, тому що в потрібний момент треба було відповісти на дзвінок.... курва... )

Тю... я бачив як трамвай проїхав зупинку бо водій триндів по телефону.
Взагалі постійно бачу як водії громадського транспорту говорять по телефону.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:17

  unicdima написав:
  Tamagoch написав:на тому тижні маршрутник проїхав мою зупинку, тому що в потрібний момент треба було відповісти на дзвінок.... курва... )

Тю... я бачив як трамвай проїхав зупинку бо водій триндів по телефону.
Взагалі постійно бачу як водії громадського транспорту говорять по телефону.


тому що "за використання мобільного телефону за кермом". В трамвая нема керма - там можна.
Nickoss1
 
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