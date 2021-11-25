Патрульна поліція нагадала про відповідальність за використання мобільного телефону за кермом.
Дивися повний текст Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за кермом.
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Додано: Нед 05 гру, 2021 09:52
Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за кермом.
Додано: Нед 05 гру, 2021 10:01
Re: Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за.
Цей штраф не працює.
Додано: Нед 05 гру, 2021 12:56
на тому тижні маршрутник проїхав мою зупинку, тому що в потрібний момент треба було відповісти на дзвінок.... курва... )
Додано: Нед 05 гру, 2021 13:24
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:17
тому що "за використання мобільного телефону за кермом". В трамвая нема керма - там можна.
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